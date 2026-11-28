Он отдал команду футболистам покинуть поле на 83-й минуте матча, заподозрив своих игроков в неспортивной борьбе.

Матч 14-го тура Первой лиги между "Ингульцем" и "Александрией" досрочно прервали по решению президента клуба из Петрово Александра Поворознюка.

По информации ТаТоТаке, он отдал команду футболистам покинуть поле на 83-й минуте встречи, заподозрив собственных игроков в неспортивной борьбе: на тот момент "Александрия" вела со счётом 5:0.

"Поворознюк позвонил тренеру Валерию Куценко и сказал ему, чтобы тот снял команду с поля, потому что некоторые игроки или вся команда сдают игру. Из-за этого и матч был сорван", - рассказал главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

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Ранее FootballHub сообщал, что команда покинула поле из-за подозрения в участии в матче с фиксированным результатом. По информации источника, руководство "Ингульца" приняло такое решение после беседы с представителями Профессиональной футбольной лиги и Комитета по этике и честной игре.

Поворознюк в комментарии "Украинскому футболу" подтвердил, что именно он принял решение увести команду с поля из-за подозрительных ставок:

"Ставки взлетают, на тотал ставят. Я не хочу в этом участвовать, поэтому и увёл команду, чтобы ставки не сыграли. Я отдал команду, да. И согласовал с ПФЛ, со всеми. Все в курсе. Я отдал команду, сказал, что не буду доигрывать матч. Я вижу, как играют. Мне начали присылать ставки, спрашивать: "Вы в этом участвуете или нет?". Я никогда в этом не участвовал и не хочу. Подозрения в отношении кого-то из футболистов "Ингульца" на предмет нечестной игры? Конечно, есть. Там всё есть. Вы скоро всё узнаете".

Стоит отметить, что на момент остановки матча "Александрия" уверенно лидировала. В первом тайме Роман Кузьмин оформил дубль, ещё один мяч забил Жонатан. После перерыва Кузьмин в третий раз отличился в воротах хозяев, оформив хет-трик, а гости довели счёт до разгромного - 5:0.

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Ранее сообщалось, что лондонский "Тоттенхэм" планирует досрочно расторгнуть контракт об аренде с украинским футболистом Михаилом Мудриком.

Это связано с ограничением на количество арендованных игроков в АПЛ. Сейчас в составе столичного клуба их двое - один из них именно Мудрик, которого "шпоры" арендовали у "Челси" летом этого года. Однако с тех пор украинец провел лишь один матч в составе команды Де Дзерби, выйдя на замену на 16 минут. После этого Мудрик получил травму и до сих пор не вернулся на поле.

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