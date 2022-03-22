Австралиец поддержал решение украинского боксера помочь своей стране.

Австралийский боксер Джордж Камбосос отреагировал на решение Василия Ломаченко, который отказался покидать Украину ради боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе из-за войны с российскими оккупантами.

Австралиец с понимаем отнесся к решению украинца отказаться от намеченного на 5 июня боя. Камбосос написал обращение к Ломаченко в своем Твиттере.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Девином Хэйни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", - написал Джордж Камбосос.

Добавим, что теперь с большой долей вероятности вместо Ломаченко с австралийцем подерется американец Девин Хэйни (27-0, 15 КО) - он пообещал принять в точности такое же предложение, на которое согласился украинец.

Отметим, что 34-летний Ломаченко является членом батальона территориальной обороны.

В соответствии с военным положением в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, признанным годными к службе, запрещено покидать страну, но Ломаченко имеет такое разрешение – ради чемпионских боев.

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