Знаменитый боксер оставил возле кадров отрывок из Библии.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры.

"ОТ МАТФЕЯ. 9.37,38. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою", - написал Усик, добавив фото из Киево-Печерской Лавры.

Раньше Усик посетил украинских военных на передовой.

Видео дня

Кум Усика Василий Ломаченко недавно попал в два скандала: сначала экс-чемпион мира в легком весе выпекал просфоры в Лавре, а затем показал в соцсетях совместное фото с представителем УПЦ МП.

Обыски в Киево-Печерской Лавре - что известно

22 ноября работники СБУ провели обыски в Киево-Печерской Лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир".

Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец.

СБУ отчиталась о своих контрразведывательных мерах и сообщила, что в храмах УПЦ МП были найдены миллионы наличных.

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