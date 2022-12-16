35-летний боксер побывал в расположении полка специального назначения "Сафари" Национальной полиции Украины.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил украинских военных.

35-летний боксер побывал в расположении полка специального назначения "Сафари" Национальной полиции Украины. Усик встретился с командиром полка Василием Виконским и заместителем командира полка Владимиром Теслей, президентом лиги ММА.

Напомним, что Усик ждет официального объявления его боя с Тайсоном Фьюри. После победы над Энтони Джошуа Усик уже посещал передовую.

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Кум Усика Василий Ломаченко недавно попал в два скандала: сначала экс-чемпион мира в легком весе выпекал проскуры в Лавре, а затем показал в соцсетях совместное фото с представителем УПЦ МП.

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