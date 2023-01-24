Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик ярко отреагировал на провокации со стороны обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
Украинец опубликовал в своем Твиттере видео как он ест гамбургер и обратился к британскому боксеру, намекнув, что его он съест следующим.
"Пузо, смотри, что я ем, ням-ням-ням. Ты следующий", - сказал Усик.
Belly, you next 🍽️ @Tyson_Furypic.twitter.com/vDTCR8gzE0— Alexander Usyk (@usykaa) January 23, 2023
Напомним, сейчас представители Фьюри и Усика ведут переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Ожидается, что бой пройдет в марте этого года. Представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что приоритетной датой боя мегафайта Усик - Фьюри является 4 марта. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.
Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.