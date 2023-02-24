Фьюри-старший считает, что во время боя против украинца именно англичанин должен заработать больше.

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Джон Фьюри, считает, что действующий чемпион IBF, WBA, WBO и The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) не находится на одной ступени с его сыном.

"Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он является. Усик – не ровня Тайсону. Станьте в очередь – и бой будет, если не уважаете Тайсона – то никакого боя", – такое резкое высказывание позволил себе Фьюри-старший во время интервью iD Boxing.

Кроме этого он прокомментировал информацию о том, что бойцы после потенциального поединка могут получить одинаковые призовые.

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"Тайсон здесь главный. Усик не стоит 50 на 50, он сам не соберет аншлаг на О2. Так что займите очередь и, возможно, вы получите бой", - добавил Джон.

Отметим, что о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри пока лишь ходят слухи – официально о нем до сих пор не было объявлено. Ранее ориентировочной датой инсайдеры называли конец апреля 2023-го года.

Бой в эту дату должен был состояться в Саудовской Аравии. Усик уже заключил свой контракт с саудитами, однако Тайсон до сих пор еще этого не сделал. Англичанина не устраивает сумма, которую готовы заплатить тамошние спонсоры. Промоутер Энтони Джошуа объяснил, почему бой в Саудовской Аравии может сорваться.

Поединок между Усиком и Фьюри: что еще известно

В Усика уже подготовили замену Тайсону Фьюри если бой с англичанином все-таки сорвется. Ею станет французский боксер, который является претендентом на титул WBA.

Дерек Чисора выбрал бойца, который по его мнению победит в поединке между Усиком и Тайсоном. Он считает, что этот титульный бой должен состояться.

Также Усик высмеял Тайсона за лишний вес. Украинский боксер опубликовал фото своего торса с провокационной подписью.

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