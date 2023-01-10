Украинский боксер высмеял британца за лишний вес.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик поиздевался над обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В своем Твиттере украинец опубликовал фото после тренировки в бассейне, а в подписи к снимку назвал "Цыганского короля" пузатым.

"Средневес уже на месте. А ты где, Пузатый?", - написал Усик.

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Добавим, что ранее Тайсон Фьюри неоднократно заявлял, что Александр Усик слишком мал для супертяжелого дивизиона.

Сейчас представители Фьюри и Усика ведут переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Ожидается, что бой пройдет в марте этого. Представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что приоритетной датой боя мегафайта Усик - Фьюри является 4 марта. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.

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