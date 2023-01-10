Александр Усик стал на шаг ближе к бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Международная боксерская федерация (IBF) отменила свое распоряжение об обязательной защите титула чемпиона Александра Усика с обязательным претендентом Филипом Хрговичем.

Президент федерации Дэррил Пиплз сообщил, что IBF признает первоочередное право на защиту за WBA, и не будет конфликтовать по этому поводу.

"14 ноября 2022 года WBA уведомила IBF о том, что WBA является следующей в системе "ротации", установленной IBF, WBA, WBC и WBO. IBF соглашается с таким порядком ротации.

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На основании этой информации, IBF отменяет распоряжение Александру Усику начать переговоры с Филипом Хрговичем об обязательной защите титула в супертяжелом весе", - приводит слова Дэрила Пиплза Boxing Scene.

В то же время, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) ранее назначила британца Даниэля Дюбуа обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Поэтому украинцу нужно согласовать отсрочку этого боя, чтобы провести поединок с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Договориться с Дюбуа об отсрочке боя не составит проблем, поскольку англичанин является боксером "Queensbury Promotions", которая продвигает и Тайсона Фьюри.

Напомним, Усик в своем последнем бою победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей и защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Также украинец завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

Бой Усика против Фьюри станет первым поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

Накануне представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что приоритетной датой боя мегафайта Усик - Фьюри является 4 марта этого года. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Официально дату и место боя должны объявить в ближайшее время.

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