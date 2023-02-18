Александр Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
Менеджер Усика Сергей Лапин в интервью SafeBettingSites заявил, что Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
"Если в ближайшем будущем команда Тайсона Фьюри не воспользуется возможностью договориться о бое, то Усик, вероятно, проведет защиту своего титула против Даниэля Дюбуа. Однако, мы надеемся, что вскоре команды боксеров заключат соглашение и историческое событие состоится", - сказал Лапин.
Напомним, 12 февраля журналист-инсайдер сообщил, что мегабой Усика против Фьюри под угрозой срыва.
Бой Усик - Фьюри: главное
Александр Красюк, промоутер Усика, заявлял, что бой, вероятнее всего, состоится в конце апреля. Также про 29 апреля говорил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.
Букмекеры назвали фаворитом противостояния Фьюри. Сообщалось, что Саудовская Аравия готова принять у себя этот мегапоединок.
Усик владеет поясами WBO, WBA и IBF, а у "Цыганского короля" - титул WBC. Будущие соперники провоцируют друг друга в социальных сетях.