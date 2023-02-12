Поединок скорее состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии, заявил инсайдер.

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не могут договориться о финансовых условиях мегабоя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщил журналист Майкл Бенсон в Тwitter, бойцы далеки от подписания контракта на поединок, который оказался под угрозой срыва.

"Сообщается, что поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика, скорее состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии, если он вообще состоится. В процессе попыток договориться о сделке, которая финансово удовлетворила бы обоих, впереди еще долгий путь", - написал Бенсон.

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Бой Усик - Фьюри: главное

Александр Красюк, промоутер Усика, заявлял, что бой, вероятнее всего, состоится в конце апреля. Также про 29 апреля говорил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Букмекеры назвали фаворитом противостояния Фьюри. Сообщалось, что Саудовская Аравия готова принять у себя этот мегапоединок.

Усик владеет поясами WBO, WBA и IBF, а у "Цыганского короля" - титул WBC. Будущие соперники провоцируют друг друга в социальных сетях.

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