Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик обратился к россиянам.
Украинский боксер вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram, где высказал негативное отношение к России. Он назвал РФ страной террористов и лжецов, с которыми никто в мире не хочет иметь ничего общего.
Свой эфир Усик провел на русском языке, чтобы его позиция была понятна оккупантам.
"Буду говорить на другом языке, чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да-да, я оскорбляю людей, которых не уважаю.
Российская федерация - это враг Украины. Да-да, вы хорошо меня слышите. Враг, который хочет убить всех людей в мире.
Посмотрите, на их каналах говорят, что "мы ударим по Польше, мы ударим по Франции, по Британии"… То есть они, всячески запугивая народ, говорят, что они попадут в рай. Восьмая заповедь - не убей.
Вы пришли в чужую суверенную страну и убиваете. Еще хочу вам сказать. Кто давал обещания защищать территориальную целостность Украины, когда отдавали ядерное оружие? Не выполнили обещания. Так как с вами можно вести диалог, если вы балаболы, обманщики.
Вы конкретные брехуны и врете всему миру. Вы живете во лжи. Вам это нравится. А мы не хотим жить в ней. Мы хотим развиваться, чтобы наша экономика росла. Мы хотим жить, а не существовать, как делаете вы.
За моей спиной сейчас наш флаг, который является нашей силой. Верхняя часть - небо, нижняя - хлеб. Мы с Богом и ни на кого не нападали. Вспомните в каком году Гитлер напал на СССР и что потом произошло с Германией", - заявил Усик.
Украинский боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны.
"Недавно одна дырявая говорила, что я талантливая шл*ха. Да я не талантливый! Я просто х*рачу. Я наконец-то высказался! Потому что это правда. Я долго терпел. Валите в свой оркостан. Защищать нас не надо. Защитники х*ровы. Слава Богу за все! И Слава Украине!", - сказал Усик.
Напомним, Александр Усик свой последний бой провел в августе прошлого года, одержав победу в реванше с Энтони Джошуа и защитив свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
Ожидается, что свой следующий бой Усик проведет против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Победитель этого поединка станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.
Накануне представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что приоритетной датой боя мегафайта Усик - Фьюри является 4 марта. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.