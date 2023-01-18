"Цыганский король" в грубой форме вызвал Александра Усика на бой.

Чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видеообращение к обладателю поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.

Накануне украинский боксер в соцсетях решил потроллить "Цыганского короля" из-за его лишнего веса.

Британский боксер на заставил долго ждать с ответом. На своей странице в Твиттере Фьюри опубликовал видео, в котором дерзко вызвал украинца на бой.

Видео дня

"Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC, номер один. Усик, я вызываю тебя, средневес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я. Я - "Цыганский король".

Всегда был только один король. Приходи и возьми. Я тебя очень сильно разобью, маленький средневес. Я сделаю из тебя большую кучу татуировок, неудачник. Давай сделаем это", - сказал Фьюри.

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 17, 2023

Напомним, сейчас представители Фьюри и Усика ведут переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Ожидается, что бой пройдет в марте этого года. Представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что приоритетной датой боя мегафайта Усик - Фьюри является 4 марта. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.

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