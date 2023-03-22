Украинский боксер сосредоточился на противостояниях с обязательными претендентами.

Команда обладателя титуов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отчаялась провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что Усик больше не питает надежд объединить титулы в бою с "Цыганским королем" и сосредоточился на противостояниях с обязательными претендентами.

"Только что поговорил по телефону с Эгисом Климасом. Он говорит, что команда Усика прекращает попытки устроить бой с Фьюри 29 апреля и теперь будет выполнять свои обязанности перед обязательными претендентами. "Независимо от того, на какие компромиссы шел Усик, от него требовали еще больше", - сказал Климас. Они надеются, что Усик вернется на ринг в июне или июле", - сообщил журналист Стив Ким на своей странице в Твиттере.

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Напомним, объединительный бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне, но стороны так и не смогли согласовать условия и подписать контракт на бой.

Ранее сообщалось, что Усик согласился на все условия Фьюри, чтобы этот бой состоялся, но британец начал выдвигать новые требования.

Ожидается, что теперь следующий свой бой Александр Усик проведет против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа. Он является первым в очереди обязательным претендентом на бой с украинцем.

Напомним, в своем последнем бою Усик раздельным решением судей победил в реванше Энтони Джошуа и защитил свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF, а также завоевал вакантный пояс The Ring.

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