Британский боксер предлагает Усику провести бой без опции реванша.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал новое обращение к Александру Усику, которому принадлежат пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

"Цыганский король" опубликовал на своей странице в Инстаграме новое видео, в котором предложил украинскому боксеру новое условие для проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Привет, это Тайсон Фьюри. Имею краткое включение. Сегодня я разговаривал с юристом касательно опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчет того, чтобы не было ни одного чертового пункта о праве на реванш? Для нас обоих.

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Давайте полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения. 29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер уходит домой ни с чем. Как насчет этого? Соглашайся", - заявил Тайсон Фьюри.

Ожидается, что мегафайт Усик - Фьюри состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Официально контракт на бой еще не подписан, однако представители обоих спортсменов подтвердили именно эту дату.

Отметим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, который победил в объединительном бою Эвандера Холифилда в 1999 году.

Ранее УНИАН сообщал, что британский боксер Тайсон Фьюри объявил о начале подготовки к поединку против украинца Александра Усика.

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