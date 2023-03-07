Оккупанты расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине".

В понедельник, 6 марта, в сети опубликовали видео с расстрелом безоружного украинского защитника российскими оккупантами. В ролике после фразы "Слава Украине" российские солдаты нажимают на курок и несколькими выстрелами убивают украинского воина.

На шокирующее событие отреагировал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBA та IBF Александр Усик.

Знаменитый боксер присоеднился к акции, которая заполонила соцсети.

Видео дня

"Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою", - написал Усик в сторис у себя в Инстаграме.

Добавим, что украинцы массово постят в соцсетях слова "Слава Украине!", "Герою слава!" и "Героям Слава!". Таким образом они пытаются привлечь внимание мира к зверскому убийству украинского военного.

Соответствующие посты появились также в социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского, украинских политиков, спортсменов, клубов и организаций.

Ранее УНИАН сообщал, что украинка узнала в расстрелянном военнопленном родного брата.

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