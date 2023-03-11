Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен состояться 29 апреля.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о начале подготовки к поединку против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" опубликовал видео в своем Инстаграме, в котором заявил, что начал тренировочный лагерь. В своем обращении британец также грубо оскорбил украиснкого боксера.

"Это первый день моих тренировок к бою с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца, у меня есть 6 недель и неделя отдыха. Готово, счастливых дней.

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Я собираюсь навязать свою волю этому маленькому подлому ублюдку. Вставайте, ребята, не могу ждать, чтобы править Великобританией", - сказал Тайсон Фьюри.

— IFL TV (@IFLTV) March 11, 2023

Отметим, что официально контракт на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком все еще не подписан.

Ожидается, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 29 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".

Накануне Александр Усик заявил, что принимает финансовые условия Тайсона Фьюри по бою, но также поставил и свой ультиматум.

Напомним, Фьюри свой последний бой провел против Дерека Чисоры, в котором одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Усик в своем последнем поединке победил Энтони Джошуа раздельным решением судей.

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