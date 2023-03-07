Британский боксер доверил своей команде организацию поединка против Александра Усика.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал некоторые детали переговоров о поединке с обладателем поясов WBA, WBO, IBA та IBF Александром Усиком.

По словам британца, он не принимает участия в переговорных процессах с командой украинского боксера.

"Я больше не участвую в решении деловых вопросов, потому что чувствую из-за этого сильный стресс и тревожность. Поэтому я предпочитаю не участвовать в этом, ведь в боксе я понял, что бои нельзя устроить сразу же, как я этого хочу.

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Если сумма меня устраивает, то соглашаюсь. Но этим ребятам нравится тянуть все месяцами и даже годами. Поэтому я не участвую в этом дерьме. Я плачу за эту работу миллионы долларов своим юристам и промоутерам - позволяю им заниматься этим", - приводит слова Тайсона Фьюри Fightnews.

Ожидается, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля. Официально контракт на бой все еще не подписан.

Представитель украинского боксера Александр Красюк сообщал, что бой Усик - Фьюри пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В тоже время, журналист-инсайдер Майкл Бенсон заявил, что мегабой Усика против Фьюри под угрозой срыва.

Промоутер "Цыганского короля" Френк Уоррен также отметил, что поединок украинского и британского спортсменов может не состояться из-за проблем в переговорном процессе.

В команде Усика также сообщили, что если не удастся договориться о бое с Тайсоном Фьюри, то украинец проведет поединок с Даниэлем Дюбуа.

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