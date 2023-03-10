Похоже, мегабой двух боксеров все же состоится.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выдвинул ультиматум Александру Усику, который владеет титулами WBA, WBO, IBO и IBF. Британец требует распределение гонорара в пропорции 70 на 30 в свою сторону.

Усик согласился на такие невыгодные условия, но также поставил и свой ультиматум.

"Эй, жадный пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?", - сказал Усик у себя в Twitter.

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Добавим, что Мировая боксерская ассоциация (WBA) объявила, что до 11 марта Усик и Фьюри должны договориться о своем объединительном бое. В противном случае украинского боксера WBA обяжет провести поединок против другого британца - Дэниела Дюбуа.

Бой Усик - Фьюри: главное

Знаменитый промоутер объяснил, почему данный супербой не пройдет в Саудовской Аравии.

Отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри считает, что Усик "сам не соберет аншлаг", а потому распределить гонорар надо по формуле 70 на 30 в пользу "Цыганского короля".

Усик и Фьюри обоюдно насмехаются друг над другом в социальных сетях, подогревая интерес к бою.

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