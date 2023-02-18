Шейхи не готовы удовлетворить финансовые условия боксеров.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что бой Александр Усик - Тайсон Фьюри не состоится в Саудовской Аравии, потому что не вызывает большого интереса.

"Это просто недостаточно большой бой, чтобы заинтересовать Саудовскую Аравию. И Тайсон Фьюри хочет слишком много денег, тогда как его соперником будет не Джошуа. Вероятно, Энтони Джошуа – единственный боксер, который мог бы собрать необходимую сумму. Если бы это был бой между Джошуа и Фьюри, то деньги бы у Саудовской Аравии нашлись бы. Только так Фьюри получит те деньги, о которых просит", – сказал Хирн для Вохіngѕсеnе.

Напомним, бой Усик - Фьюри скорее состоится в Англии, по информации инсайдеров.

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Бой Усик - Фьюри: главное

Александр Красюк, промоутер Усика, заявлял, что бой, вероятнее всего, состоится в конце апреля. Также про 29 апреля говорил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Букмекеры назвали фаворитом противостояния Фьюри. Сообщалось, что Саудовская Аравия готова принять у себя этот мегапоединок.

Усик владеет поясами WBO, WBA и IBF, а у "Цыганского короля" - титул WBC. Будущие соперники провоцируют друг друга в социальных сетях.

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