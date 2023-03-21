"Цыганский король" рассчитывает нокаутировать Александра Усика.

Чемпион мира в по версии WBC Тайсон Фьюри рассчитывает одержать победу нокаутом в титульном поединке против обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

План "Цыганского короля" на бой с украинским боксером раскрыл тренер британца Шугар Хилл Стюард. Американский специалист также отметил, что его подопечному будет достаточно шести недель, чтобы подготовиться к поединку.

"План на бой - это всегда нокаут. Это то, на что мы настраиваемся, это использование определенных ударов, определенных движений, чтобы заставить соперника перейти к этому нокаутирующему удару. Хорошие джебы создают нокауты.

Каждый бой - это корректировка и наблюдение за тем, что делает ваш противник, и внесение изменений в свою работу. Это не просто какой-то план. Это семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13 раундов. У нас в ринге всегда 12 раундов, но в кармане вы держите еще один", - рассказал Стюард в интервью Sky Sports News.

Стоит отметить, что стороны до сих пор не подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В команде Усика заявляют, что британский боксер намерено затягивает переговоры.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, который победил в объединительном бою Эвандера Холифилда в 1999 году.

Ранее УНИАН сообщал, что британский боксер Тайсон Фьюри объявил о начале подготовки к поединку против Усика.

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