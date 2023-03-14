Украинский боксер призывает Фьюри подписать контракт на поединок.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на новое условие чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри по организации боя за титул абсолютного чемпиона мира.

Накануне "Цыганский король" предложил украинскому боксеру провести бой без опции реванша. В ответ Усик опубликовал видео в своем Твиттере, в котором призвал британского боксера "прекрати скулить" и подписать контракт на поединок.

"Привет, жадное пузо, пункт о реванше поступил с вашей стороны, а не с моей. Прекрати скулить и уклоняться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужно звание абсолюта, а не играть в твои дурацкие игры", - сказал Усик.

Видео дня

— Alexander Usyk (@usykaa) March 13, 2023

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен пройти 29 апреля этого года в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".

Стороны еще не подписали контракт на бой, но представители боксеров ранее подтвердили, что поединок Усик - Фьюри состоится в эту дату.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что начал подготовку к бою против Александра Усика. Также о своей готовности к новому бою заявлял накануне и украинский боксер.

Напомним, в своем последнем бою Усик в реванше победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Тайсон Фьюри, в свою очередь, последний поединок проводил против Дерека Чисоры, в котором "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

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