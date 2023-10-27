28 октября в Саудовской Аравии пройдет выставочный поединок.

Британский боксер Тайсон Фьюри и боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну из Франции провели перед поединком дуэль взглядов.

Фьюри и Нганну устроили дуэль взглядов перед поединком, который они проведут 28 октября. "Цыганский король" провоцировал соперника, раздражал и даже щекотал. Видео обнародовала промоутерская компания Queensberry Promotions.

Добавим, что десятираундовый бой между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну - бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе. На данный момент француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).

Интересно, что Александр Усик будет присутствовать на поединке между Нганну и Фьюри. Ожидается, что после боя украинец выйдет на ринг и будет официально объявлена дата противостояния за звание абсолютного чемпиона мира между "Цыганским королем" и Усиком.

Напомним, Тайсон Фьюри свой последний бой провел в декабре 2022 года. Британец нокаутировал в десятом раунде Дерека Чисору. В послужном списке "Цыганского короля" 33 победы и одни ничья в 34 боях в профессиональной карьере.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну в своем последнем бою единогласным решением судей одержал победу над Сирилом Ганой в январе 2022 года. В активе камеруно-французского бойца 17 побед в 20 боях в UFC.

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