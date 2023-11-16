Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри в начале следующего года.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титулов IBF, IBO, WBA и WBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года.

Бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщает Queensberry Promotions.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов и первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

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Последним абсолютным чемпионом хевивейта был Леннокс Льюис, который в 1999 году в бою за этот титул победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли только три пояса - WBC, IBF и WBA.

Напомним, первоначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе пройдет 23 декабря, но его перенесли на более позднюю дату из-за травмы "Цыганского короля", которую он получил в поединке против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Нганну отправил Фьюри в нокдаун в конце третьего раунда. Британский боксер также получил рассечение в нижней левой части лба и опухлость вокруг левого глаза. С большим трудом "Цыганский король" выиграл поединок раздельным решением судей.

Добавим, что в послужном списке Александра Усика 21 победа в 21 бою на профи-ринге. Тайсон Фьюри за свою карьеру провел 35 боев (34 победы и одна ничья).

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