Тайсон Фьюри считает, что Александр Усик проиграл бой против Даниэля Дюбуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о поединке Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Украинский чемпион нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде и успешно защитил титулы IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе.

У "Цыганского короля" на этот счет другое мнение. Он считает, что удар Дюбуа в пятом раунде не был нанесен ниже пояса и, следовательно, Усик этот бой проиграл.

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"Я думаю, что он проиграл Дюбуа. Усик сдался – он маленький трус. И сдавшись однажды, ты будешь сдаваться всегда, как мы видели с Дюбуа. Он тоже сдался, так что двое сдавшихся боролись друг с другом.

Усик сдался, получив удар по корпусу, и 5 минут валялся на полу, как маленький трус. А Даниэль сдался, пропустив джеб. Я думал, что Усик – воин и настоящий маленький боец. Но это не так, он просто маленький слабак. Меня били вовсю прямо ниже пояса, но я никогда не валялся так.

Ты боец или нет. Если ты сдался один раз, ты всегда будешь делать это снова. Мой отец сказал мне это, когда я был ребенком. Если ты сделаешь это один раз, то будешь делать это всегда, и в этом суть дела", – приводит слова Фьюри BoxingScene.

Добавим, что Александр Усик после победы над Дюбуа заявил о готовности провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Но скандальный британец продолжает избегать этого поединка.

Добавим, что свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет этой осенью против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Это будет выставочный поединок, который пройдет по правилам классического бокса.

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