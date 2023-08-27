Украинский чемпион готов сразиться с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBА, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал потенциальный бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

После победы над Даниэлем Дюбуа украинский боксер заявил, что готов к поединку против "Цыганского короля", но вопрос в том, хочет ли этого боя британец.

"Я готов завтра сразиться с Фьюри. Готов провести с ним следующий поединок, но хочет ли он этого - без понятия.

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Не могу дождаться, чтобы увидеть своих детей, семью, возвратиться домой. Долго тренировался, немного устал. Екатерина, я тебя люблю, маленькая ты моя. Лиза, Кирилл, Михаил - еду к вам.

Хргович? Это работа моего промоутера, сейчас я хочу отдохнуть от бокса и тренировок. Я хочу теперь поспать, поесть, попить газировку", - сказал Усик.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде и защитил титулы WBO, WBА, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Отметим, что украинец во второй раз успешно зашитил свои титулы в королевском дивизионе. В прошлом году Усик провел успешную защиту своих поясов против британца Энтони Джошуа.

В послужном списке украинского боксера 21 победа в 21-м бою на профи-ринге.

Добавим, что бой Усика против Фьюри должен был состояться в апреле этого года. Однако команды боксеров не смогли согласовать условия контракта и поединок был сорван. Победитель боя Усик - Фьюри может стать первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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