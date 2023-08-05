Отец "Цыганского короля" дал обещание, но о сроках проведения поединка не уточнил.

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, состоится ли битва между его сыном и чемпионом WBO, IBF и WBA Александром Усиком.

"Тайсон - чемпион мира. Он король ринга. К нему ведут все дороги. Если вы собираетесь сразиться с Тайсоном, делайте то, что обещали, встаньте в очередь и возьмите то, что вам предложат, и бой состоится в будущем.

Сейчас Тайсон находится на том этапе своей карьеры, где он собирается делать то, что хочет делать. И я не могу винить его. Он заслужил это право. Как я уже сказал, все должно произойти, он должен драться с Усиком.

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Он сразится с Александром, это лишь вопрос времени, когда они смогут собраться, и я уверен, что смогут, и я уверен, что так и будет. Это определенно произойдет, но я просто не могу сказать вам когда. Но это произойдет, я это знаю", - сказал Джон Фьюри для Boxing Social.

Бой между Фьюри и Усиком: что известно

В апреле этого года должен был пройти поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинским и британским боксерами.

Однако организация боя сорвалась из-за сумасшедших требований Фьюри в финансовом вопросе.

Ожидается, что в январе 2024 года в Саудовской Аравии мегафайт бойцов все же состоится и впервые в истории супертяжелого веса определится абсолютный обладатель четырех чемпионских поясов.

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