Команда украинца сделала все возможное для организации боя с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о потенциальном бое украинца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Функционер отметил, что их команда сделала все возможное для организации этого поединка, но для официального анонса боя не хватает подписи "Цыганского короля" под контрактом.

"Я могу говорить от команды Усика. Мы сделали все возможное. Мы подписали все бумаги и публично объявили об этом.

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Единственная вещь, которая задерживает проведение этого боя, - это подпись Тайсона Фьюри под контрактом.

Предлагали ли ему деньги? Фрэнк Уоррен говорит, что нет. Но я не думаю, что это на сто процентов соответствует реальности. Я считаю, что Фьюри предложили значительную сумму денег, которая в 2-3 раза превышает самый большой гонорар в его карьере. Мы не знаем, какой была его реакция. Но если Фьюри отказался от предложения, нам нужно попытаться выяснить настоящие причины", - рассказал Красюк в комментарии YouTube-каналу BoxingNews.

Бой Усик - Фьюри должен был состояться еще в апреле этого года, но тогда стороны не смогли согласовать условия контракта в установленные сроки и поединок был сорван.

Добавим, что свой следующий бой Александр Усик проведет против Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, 28 октбря проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну.

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