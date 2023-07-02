Филип Хргович является обязательным претендентом на один из титулов Александра Усика.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик в этом году может провести бой против хорватского боксера Филипа Хрговича.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. По слова промоутера, бой украинца против Тайсона Фьюри не состоится, поскольку "Цыганский король" планирует встретиться с Фрэнсисом Нганну. Поэтому Усику предстоит провести защиту титула IBF против хорвата, который является обязательным претендентом.

"Есть шанс, что бой Джошуа - Уайлдер состоится в начале января, но, как мы понимаем, Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке. Поэтому это исключает его поединок с Усиком. Но наш бой в любом случае состоится.

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Усик все равно выступит в этом карде. Возможно, он подерется с Филипом Хрговичем. Филип - обязательный претендент. Но это вообще не повлияет на противостояние Джошуа - Уайлдер. Если Усик не будет боксировать за звание абсолютного чемпиона, то это поединок, который он обязан провести, руководствуясь правилами органа, санкционирующего поединки", - приводит слова Хирна BoxingNews.

Напомним, свой следующий бой Александр Усик проведет против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа. Ожидается, что этот поединок пройдет 26 августа в польском городе Вроцлав.

Добавим, что в активе Филипа Хрговича 15 побед в 15 боях на профи-ринге. Александр Усик, в свою очередь, одержал 20 побед в 20 боях.

Свой предыдущий бой украинец провел в августе против Энтони Джошуа. Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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