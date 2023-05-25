Украинский чемпион проведет защиту своего титула в Польше.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой против британца Даниэля Дюбуа.

Менеджер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что компания К2 Promotions Ukraine выиграла промоутерские торги и получила право организовать этот поединок.

"Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас работаем над тем, чтобы провести бой во польском Вроцлаве 12 августа", - написал Красюк в Instagram.

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Промоутерские торги состоялись 25 мая в Хьюстоне, штат Техас.

Стоит отметить, что WBA назначила Дюбуа обязательным претендентом на один из поясов Усика еще 12 декабря прошлого года. Однако сначала украинскому боксеру было предоставлено время для переговоров по организации боя с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира. Впрочем, сторонам не удалось согласовать условия контракта и поединок был сорван.

После срыва боя против Фьюри команда Усика переключилась на организацию поединка против Дюбуа.

Напомним, свой последний поединок Александр Усик провел в августе прошлого года. Украинец в реванше победил Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил пояса WBA, WBO, IBO и IBF, а также завоевал вакантный титул The Ring.

Всего в активе Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 боях в профессиональном боксе.

На счету Даниэля Дюбуа 20 боев на профи-ринге (19 побед, одно поражение). Свой последний бой британец провел 3 декабря 2022 года против Кевина Лерена. Дюбуа одержал победу нокаутом в третьем раунде.

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