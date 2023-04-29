Тони Беллью верит в победу Усика в потенциальном бою с Фьюри.

Бывший чемпион мира в в тяжелом весе Тони Беллью оценил шансы обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика в потенциальном бою против Тайсона Фьюри, владеющим титулом WBC.

Британский боксер предположил, что сейчас украинцу будет проще победить "Цыганского короля".

"Я думаю, Тайсона Фьюри сейчас легче избить, и хотя на это способны всего несколько бойцов, имейте в виду, один из них - Александр Усик. Не поймите меня неправильно, Тайсон Фьюри является лучшим супертяжеловесом в мире, но думаю, что сейчас он более склонен проиграть Усику", - приводит слова Тони Белью Boxingscene.

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Напомним, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался из-за того, что представители боксеров не смогли согласовать условия контракта на поединок. Как сообщил промоутер украинского боксера, сторонам не удалось договориться о разделе гонорара в реванше.

Ожидается, что следующим соперником Усика станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа. Бой планируют провести в июле.

Тайсон Фьюри также планирует провести свой следующий бой в июле этого года. Потенциальными соперниками "Цыганского короля" являются Энди Руис и Чжилей Чжан.

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