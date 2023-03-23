Александр Красюк сообщил, что Усик возьмет небольшой перерыв и будет готовиться к следующему бою.

Накануне стало известно, что был сорван исторический бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что бой Усик - Фьюри не состоится. Также функционер сообщил, что украинец начнет переговоры о бое со следующим оппонентом уже в эти выходные.

"Бой отменен. Причина в том, что это зашло слишком далеко. Было ощущение, что после того как Усик принял 70/30, Тайсон Фьюри начал думать, что можно одеть седло ему на шею и начать ездить на Усику столько, сколько сможет.

Это неправильно. Я имею в виду, что Александр принял распределение 70/30 как вежливость. Он был таким лояльным и очень хотел, чтобы это сражение состоялось.

Но бой не о Тайсоне Фьюри, а о поясе WBC, который находится в его коллекции. Если это настолько сложно, что Тайсон пытается избежать этого, ставя перед собой столько препятствий при заключении соглашения, тогда нет необходимости прилагать больше усилий, и мы просто идем по своему пути.

Если я начну рассказывать вам список вещей, которые просил Фьюри, одной, пяти, десяти или пятнадцати минут будет недостаточно.

Был перечень вещей, которые он хотел получить в свою пользу, которые были совершенно неприемлемы, которые были полным неуважением к объединенному чемпиону и бывшему абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе.

Я не могу разглашать переговоры, это часть этики. Если я начну вдаваться в детали, это будет смотреться не очень хорошо. Возможно, если другая сторона захочет принять решение раскрыть детали, мы сможем об этом поговорить.

Сейчас я не могу этого сделать только по этой причине… С огромным сожалением в сердце должен признать, что бой отменен. Усик возьмет небольшой перерыв и выполнит свои обязательства", - приводит слова Красюка talkSPORT.

Главным претендентом на бой с Александром Усиком является регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа. Кроме того, возможно, что украинский боксер встретится в ринге с обязательным соперником по линии IBF Филиппом Хрговичем.

Добавим, что в поединке между Усиком и Фьюри должен был определиться первый в 21-м веке абсолютный чемпион в супертяжелом дивизионе. Последним обладателем всех основных титулов был Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

Напомним, свой последний бой Александр Усик провел против Энтони Джошуа. В августе прошлого года украинец победил британца в реванше раздельным решением судей и защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

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