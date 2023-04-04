Украинский боксер планирует провести следующий бой ближайшим летом.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился своими планами на ближайшее будущее.

Украинский боксер подтвердил, что следующим его соперником будет, вероятнее всего, британец Даниэль Дюбуа.

"Первым стоит Дюбуа. Мы думали провести с ним бой 29 апреля, но у него травма колена. Потом мы хотели, чтобы сначала получилась защита IBF (против Филиппа Хрговича – прим.), а Дюбуа остался бы потом приоритетом, но не получилось.

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Скорее всего, это будет Дюбуа в конце лета. Я не говорю, что это точно произойдет, но над этим вариантом работают. Снова Великобритания? Шикарный план. Вообще класс мне нравится Великобритания, все прекрасно", - заявил Александр Усик в интервью YouTube-каналу "Киевский торт".

Напомним, Александр Усик должен был сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 29 апреля в Лондоне, но договориться командам украинского и британского боксеров так и не удалось.

После срыва боя с Фьюри команда украинца переключилась на организацию поединка против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

25-летний Даниэль Дюбуа на профи-ринге провел 20 боев, одержав 19 побед (17 - нокаутом) и потерпев одно поражение. Свой последний бой британец провел 3 декабря 2022 года против Кевина Лерена.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 боях в профессиональном боксе. В последнем своем бою украинец одержал победу раздельным решением судей в реванше против Энтони Джошуа и защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

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