Знаменитый боксер написал стихи в память об украинском защитнике.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик трогательно почтил память воина ВСУ, которого безоружного расстреляли российские оккупанты.

Украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram небольшое стихотворение, которое он сам и написал.

"Слава Україні – за такі слова,

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Кулю ти отримав і тебе нема,

Але пам'ять вічна, воїне тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так, Героям слава, а тобі - в раю", - сказал Усик.

Ранее Александр Усик опубликовал в сторис своего Инстаграма фото убитого оккупантами украинского военного, добавив подпись: "Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою".

Напомним, 6 марта в сети появились кадры, на которых оккупанты расстреливают безоружного украинского защитника.

Общественность Украины резко отреагировала на данную публикацию. В частности, с резким заявлением выступил бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц расстрелянного воина ВСУ.

Во вторник, 7 марта, 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура.

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