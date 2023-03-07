Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик трогательно почтил память воина ВСУ, которого безоружного расстреляли российские оккупанты.
Украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram небольшое стихотворение, которое он сам и написал.
"Слава Україні – за такі слова,
Кулю ти отримав і тебе нема,
Але пам'ять вічна, воїне тобі,
Ти за Неньку рідну ворогів давив.
Показав ти силу, силу ЗСУ,
Так, Героям слава, а тобі - в раю", - сказал Усик.
Ранее Александр Усик опубликовал в сторис своего Инстаграма фото убитого оккупантами украинского военного, добавив подпись: "Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою".
Напомним, 6 марта в сети появились кадры, на которых оккупанты расстреливают безоружного украинского защитника.
Общественность Украины резко отреагировала на данную публикацию. В частности, с резким заявлением выступил бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц расстрелянного воина ВСУ.
Во вторник, 7 марта, 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура.