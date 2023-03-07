Перед расстрелом украинский воин произнес слова "Слава Украине".

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский "Райо Махадаонда", отреагировал на резонансное видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнослужащего.

Видео с убийством воина ВСУ появилось в сети 6 марта. Перед расстрелом он сказал "Слава Украине".

"Очень тяжело что-то писать. А еще труднее подобрать слова, чтобы не ругаться. Буду писать как есть.

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Все уже видели видео, где паскуды расстреливают украинского Героя за его слова "Слава Украине". Наш военный стоит без оружия. Без злости. Спокойный. Уравновешенный. Уставший.

Его расстреляли в упор. Безжалостно. Как паршивые с*ки. Несмотря на все нормы ведения войны. Сняли видео и выложили в сеть.

О чем они думали? Запугать нас? Нет, не получится. Как и с ракетными ударами, как с расстрелом авто, где были гражданские - это еще больше нас сплотит.

Не будет момента, когда мы скажем, что вы наши братья. Не будем уже никогда друзьями. Теперь до конца такой нации как р*сня не существует. Мы уже никогда не будем даже смотреть в вашу сторону. Наши дети, дети наших детей и их дети будут ненавидеть вас. Вы для всех всегда будете дерьмом!

Эта война показала и доказала, что вы паршивые ссыкуны. У вас нет ничего человечного. Быть россиянином - быть дерьмом. В аду вам уже не будет отдельного котла. Там вас будет ждать пакет для мусора, в котором возвращают ваших солдат.

Вы слабаки. Вы ничтожны. Вы паскуды.

"И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!". И миллионы будут отвечать: "Героям Слава!", - написал Зозуля в своем Телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году Роман Зозуля взял паузу в своей карьере из-за войны в Украине, однако 8 декабря присоединился к испанскому клубу третьего дивизиона "Райо Махадаонда".

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл 6 матчей и забил один гол.

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