Роман Зозуля продолжает заниматься волонтерской деятельностью и помогать ВСУ.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Роман Зозуля признался, что в ближайшее время не вернется в большой футбол.

32-летний форвард признался, что после полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинские территории он утратил мотивацию играть в футбол. Сейчас Зозуля имеет собственный фонд и продолжает помогать ВСУ как волонтер.

"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть.

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Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине. Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", – рассказал Зозуля в интервью Радио НВ.

Отметим, что Зозуля занимается волонтерской деятельностью и активно помогает украинским военным с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля открыл сбор средств на "Байрактар" для ВСУ.

Напомним, последние несколько сезонов Роман Зозуля выступал в Испании - за "Бетис", "Альбасете" и "Фуэнлабраду". С лета этого года он – свободный агент. Известность форвард приобрел выступая за киевское "Динамо" и "Днепр".

В составе сборной Украины Роман сыграл 32 матча, в которых забил 4 гола.

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