Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, рассказал, где может пройти следующий поединок украинского боксера.
По словам функционера, Усик проведет свой следующий бой против британского боксера Даниэля Дюбуа в Англии.
"Самое ближайшее для Усика - это обязательная защита по линии WBA, а это Даниэль Дюбуа.
У меня была встреча с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить, что мы собираемся делать и что мы можем сделать. Прямо сейчас мы прорабатываем возможности, и Лондон с Манчестером - одни из вариантов, над которыми мы работаем.
Возможно, если мы найдем решение, мы сможем организовать бой Усика в Великобритании", - приводит слова Красюка BoxingScene.
Напомним, Александр Усик должен был 29 апреля сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, однако этот бой был сорван.
Ранее промоутер украинца Александр Красюк рассказал о причинах срыва переговоров по бою Усик - Фьюри.
После отмены боя с "Цыганским королем" команда Александра Усика переключилась на организацию боя с регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа. Накануне промоутер Дюбуа сообщил, что его клиент готов к бою против Усика.