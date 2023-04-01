Представители Усика и Дюбуа активно ведут переговоры об организации титульного боя.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, рассказал, где может пройти следующий поединок украинского боксера.

По словам функционера, Усик проведет свой следующий бой против британского боксера Даниэля Дюбуа в Англии.

"Самое ближайшее для Усика - это обязательная защита по линии WBA, а это Даниэль Дюбуа.

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У меня была встреча с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить, что мы собираемся делать и что мы можем сделать. Прямо сейчас мы прорабатываем возможности, и Лондон с Манчестером - одни из вариантов, над которыми мы работаем.

Возможно, если мы найдем решение, мы сможем организовать бой Усика в Великобритании", - приводит слова Красюка BoxingScene.

Напомним, Александр Усик должен был 29 апреля сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, однако этот бой был сорван.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк рассказал о причинах срыва переговоров по бою Усик - Фьюри.

После отмены боя с "Цыганским королем" команда Александра Усика переключилась на организацию боя с регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа. Накануне промоутер Дюбуа сообщил, что его клиент готов к бою против Усика.

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