Без Ярмоленко и Мудрика: Мальдер объявил состав на решающие матчи Лиги Наций

В составе есть один новичок.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера объявил, с каким составом он отправится на два решающих матча Лиги Наций. Список был опубликован на официальных страницах Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, в основной список вошли 25 футболистов, в том числе один новичок – Алексей Кащук. Еще 9 игроков попали в резервный список. В список не попали сразу несколько ключевых игроков сборной. В частности, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, а также вратарь мадридского "Реала", который недавно принес "сливочным" победу в "Эль-класико". Также в состав не вошел Михаил Мудрик, который продолжает восстанавливаться после травмы. Хотя после предыдущих матчей сборных сообщалось, что Мальдера рассчитывает на украинского полузащитника "Тоттенхэма". Полный список приглашенных футболистов:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник ("Шахтер", Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

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Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо", Киев), Виталий Николенко ("Эвертон", Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Георгий Судаков ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – "Полесье" Житомир), Александр Зубков ("АЕК", Афины, Греция), Матвей Пономаренко ("Динамо", Киев), Даниил Сикан ("Андерлехт", Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Агдам, Азербайджан).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – "Динамо" Киев), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Бондаренко ("Аль-Агли", Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Отметим, что больше всего футболистов в основном составе – это игроки житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера" – по 5 человек. В то время как от киевского "Динамо" в основной список вошли два футболиста. Еще 4 попали в резервный список.

Напомним, матчи сборной Украины в Лиге Наций пройдут 14 и 17 ноября против национальных команд Северной Ирландии и Грузии соответственно. Несмотря на удачное начало, к этим матчам подопечные Мальдеры подходят в роли аутсайдеров. За 4 игры они набрали всего 4 очка, что позволяет им занимать третье место в своей таблице. Ближайший соперник, сборная Венгрии, имеет в запасе 7 очков, в частности благодаря победе над украинцами в матче 4-го тура со счетом 2:1.

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