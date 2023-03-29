Александр Усик может провести следующий бой против Даниэля Дюбуа.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может провести поединок против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа.

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что британский боксер восстановился после травмы и готов сразиться с украинцем. Функционер отметил, что переговоры об организации боя уже назначены.

"Мы направили WBA медицинское подтверждение, что Даниэль здоров. Были назначены переговоры. Если вы помните, в WBA сказали, что если мы не договоримся о поединке Фьюри - Усик до 1 апреля, то Дюбуа - обязательный претендент. Мы занимаемся этим, ведем переговоры.

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Верю ли я в победу Дюбуа над Усиком? Почему нет? Даниэль проиграл Джойсу, но к моменту остановки боя был впереди на записках судей. Джо тогда был выдающимся, он боксировал очень хорошо. Дюбуа после того выиграл WBA Regular, победил Брайана в США. Даниэль получил тяжелую травму в поединке с Лереном, но все равно прекрасно тогда выступил.

Мне нравится Усик, в тяжелом весе он был потрясающим бойцом. Он поднялся в весе и победил Джошуа, который плохо показал себя против Руиса. Александр дважды одолел Энтони, но не был фантастическим против Чисоры. А Дюбуа точно сильнее Дерека. Думаю, он способен победить Усика, иначе мы бы не организовывали бой", - приводит слова Фрэнка Уоррена talkSPORT.

Напомним, Александр Усик планировал провести бой за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Ожидалось, что бой Фьюри - Усик состоится 29 апреля в Лондоне, однако команды так и не смогли согласовать все условия контракта на поединок.

Промоутер украинца Александр Красюк ранее рассказал о причинах срыва боя Усика против Фьюри. Также функционер заявил, что следующим соперником украинца может стать регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа.

Даниэль Дюбуа свой последний бой провел 3 декабря 2022 года. Дюбуа защищал свой пояс против южноафриканца Кевина Лерены и одержал победу нокаутом в третьем раунде.

На профи-ринге британец провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (17 - нокаутом) и один раз проиграл.

Александр Усик в последнем бою выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей. Всего в активе украинца 20 побед в 20 профессиональных поединках.

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