Промоутер британца раскрыл пункт, по которому стороны не могут прийти к согласию.

Накануне стало известно, что переговоры по организации боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри сорвались и мегафайт не состоится.

Промоутеры боксеров считают, что еще есть шанс, что бой состоится.

Видео дня

Представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен отмечает, что у сторон есть еще день-два, чтобы прийти к соглашению по условиям сделки. Он верит, что команды смогут договориться.

"Мы собираемся поговорить, и если мы сможем это сделать, мы сообщим, что завершили сделку. Наверное, у нас есть день, может быть, два дня.

Я по-прежнему верю, что этот бой может состояться, и я верю, что с волей всех заинтересованных сторон мы сможем добиться успеха", - приводит слова Уоррена talksport.

Уоррен также сообщил, что стороны не могут прийти к согласию по пункту о распределении гонорара в реванше.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что Александр Усик уже не может терпеть прихоти Тайсона Фьюри, а потому возобновление переговоров можно будет назвать чудом.

"Усик больше не может этого терпеть и больше не хочет идти на компромисс. Он согласился на 30% гонорара и хотел, чтобы бой состоялся. С нашей точки зрения, этот бой не состоится 29 апреля. Может быть, произойдет какое-то чудо", - сказал Красюк.

Добавим, что бой Усик - Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее стало известно, что Александр Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Тайсоном Фьюри. Команда украинца планирует в ближайшее время перегруппироваться и заняться подготовкой к бою против другого соперника.

Отмечается, что следующим соперником Усика станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа.

Вас также могут заинтересовать новости: