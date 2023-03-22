Александр Усик займется подготовкой к бою против другого соперника.

Мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри не состоится.

Как утверждает ESPN, боксеры прекратили переговоры о поединке, который должен был состояться 29 апреля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

По информации источника, стороны согласились на распределение гонорара в пропорции 70 на 30 в пользу Фьюри, однако не смогли договориться по остальным ключевым вопросам.

Видео дня

Также сообщается, что Александр Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Тайсоном Фьюри. В ближайшее время команда украинца перегруппируется и займется планированием и подготовкой к бою против другого соперника.

Отмечается, что первым в очереди обязательным претендентом на бой с Александром Усиком является регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа.

Напомним, ранее о срыве боя Усик - Фьюри сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

Добавим, что в бое между Усиком и Фьюри должен был определиться первый в 21-м веке абсолютный чемпион в супертяжелом дивизионе. Последним обладателем всех основных титулов был Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

Вас также могут заинтересовать новости: