Семья украинского боксера приютила в своем доме пострадавших от вторжения РФ,

В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину оккупанты заняли дом знаменитого украинского боксера Александра Усика в Ворзеле (Киевская область).

Жена спортсмена в интервью порталу "Чемпион" рассказала, что после изгнания армии РФ они с супругом решили поселить в этом доме одну из семей, которая пострадала агрессоров. Екатерина Усик также сообщила, что оккупанты украли из их дома бойлер и пытались украсть генератор.

"Дом в Ворзеле - это отдельная история. Этот дом перетерпел орков! И это, конечно, значительно ухудшило его состояние. Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом - орки его вытащили, но им не хватило мозгов в голове его включить. Подумали, что он сломался и оставили, когда бежали оттуда.

Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которая из-за войны потерял свое жилье - в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там", - рассказала Екатерина Усик.

Напомним, семья украинского боксера проживала в Ворзеле под Киевом до начала войны.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик отреагировал на расстрел россиянами безоружного украинского воина. Также спортсмен написал стих и посвятил его погибшему герою Украины.

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