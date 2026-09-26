Венгры освистали гимн Украины на стадионе в Будапеште (видео)

Во время исполнения украинского гимна слышались свистки из секторов болельщиков, а на протяжении всего матча венгерские болельщики продолжали оказывать давление на гостей.

Перед началом матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины на "Пушкаш-Арене" в Будапеште часть местных болельщиков освистала государственный гимн Украины. Свист был слышен во время телевизионной трансляции встречи, пишет OBOZ.UA.

Инцидент произошел сразу после объявления о начале исполнения украинского гимна. Громче всего реагировали болельщики из фанатских секторов за воротами, где традиционно размещаются венгерские ультрас.

По информации журналистов, находившихся на стадионе, негативная реакция раздавалась не со всех трибун. В то же время количество свиставших болельщиков было достаточным, чтобы их гул был хорошо слышен во время церемонии перед началом матча.

После стартового свистка венгерские фанаты активно поддерживали свою команду, создавая шумную атмосферу на стадионе.

Во втором тайме украинские футболисты также регулярно сталкивались с освистыванием каждый раз, когда контролировали мяч. Зрители эмоционально реагировали и на решения главного арбитра.

Напряжение сохранялось до конца матча. В конце встречи на поле произошла драка между футболистами, а с трибун в сторону газона летели посторонние предметы.

Украина – Венгрия: результат матча

Несмотря на давление со стороны трибун, сборная Украины победила Венгрию со счётом 1:0. На 42-й минуте Судаков с левого фланга навесил на голову Сикану, который остался совершенно без присмотра, и нападающий отправил мяч в ворота соперников.

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