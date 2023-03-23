Следующим соперником украинца будет Даниэль Дюбуа или Филип Хргович.

Накануне стало известно, что был сорван бой за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк ранее подтвердил информацию, что мегафайт Усик - Фьюри не состоится.

В комментарии iFL TV Красюк рассказал о планах Александра Усика на ближайшее будущее, назвав имя следующего наиболее вероятного соперника украинца.

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"Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном. Оба пришли к выводу, что с переговорами по бою Усика с Фьюри пора заканчивать.

Решили уже на этой неделе начать переговоры по бою с Дюбуа. Это самый вероятный соперник, но все будет зависеть от его состояния здоровья. Все будет зависеть от того, готов ли он драться.

Вы же помните, что в последнем проведенном бою он повредил колено. Причем там была тяжелая травма", - заявил Александр Красюк.

Промоутер украинского боксера также отметил, что если организовать поединок против Дюбуа не получится, то они будут договариваться о бое против хорвата Филипа Хрговича, который является обязательным претендентом по линии IBF.

Напомним, свой последний бой Александр Усик провел против Энтони Джошуа. В августе прошлого года украинец победил британца в реванше раздельным решением судей и защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

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