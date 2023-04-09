Фото появилось на фоне выселения попов УПЦ МП из украинских храмов.

Известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик примерил церковную рясу и поздравил фолловеров с Вербным воскресеньем.

Фото с поздравлением появилось в Instagram Усика. Он позирует на фоне икон и других церковных атрибутов в рясе зеленого цвета.

"С Вербным воскресеньем", - написал боксер.

Отметим, что фото появилось на фоне выселения попов УПЦ МП, которых публично поддерживает боксер, из главных храмов страны.

Усик и УПЦ МП

29 мая попы УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора аренды. Однако в этот день возле Лавры собрались верующие, протестовавшие против выселения. Среди толпы был и Александр Усик.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ Усик продолжал поддерживать Московский патриархат в Украине. В январе этого года боксер обратился к русских по поводу религиозного вопроса.

"Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие люди просят меня сказать слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага - РФ", - сказал Усик.

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