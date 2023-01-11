УПЦ к Москве никакого отношения не имеет, заявил чемпион мира по боксу.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик обратился к россиянам по поводу религиозного вопроса.

"Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, Веры и Господа Бога. Многие люди просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага - РФ", - сказал Усик.

Боксер поделился мыслями об УПЦ и РПЦ.

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"УПЦ была создана еще князем Владимиром в 988 году. И к Москве, и к РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто когда-то, очень много лет назад, нашу церковь просто поработила другая, агрессивная страна, которая забрала церковь нагло и решила, что они всех спасут, а мы все – это дьявол или еще кто-то. Я говорю о россиянах и о государстве. Они все говорят, что борются с миром, что "священная война". Только они пришли в чужую демократическую страну и убивают", - заявил Усик у себя в соцсетях.

Напомним, что ранее Усик спрогнозировал Путину судьбу Гитлера.

Религиозные скандалы Усика и Ломаченко

Кум Усика Василий Ломаченко недавно попал в три скандала: сначала экс-чемпион мира в легком весе выпекал просфоры в Лавре, а затем показал в соцсетях совместное фото с представителем УПЦ МП. Наконец 31 декабря Ломаченко распространил видео, на котором митрополит Лонгин обвинил Украину в развязывании войны.

Усик 30 декабря опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры.

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