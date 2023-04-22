Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готовится к возвращению в ринг.
По информации ESPN, "Цыганский король" планирует провести следующий свой бой в июле этого года. Поединок пройдет на стадионе на "Уэмбли" в Лондое. Команда боксера уже зарезервировала арену на 15 и 22 июля.
Соперником скандального британца станет станет мексиканский экс-чемпион мира Энди Руис или китайсикий боксер Чжилей Чжан.
Энди Руис в июне 2019 года победил Энтони Джошуа и отобрал у британца чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO. В декабре 2019 года Джошуа в реванше нокаутировал Руиса и вернул себе чемпионские пояса.
Свой последний бой Энди Руис провел в сентябре 2022 года против Луиса Ортиса. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей.
Чжилей Чжан в апреле 2023 года сенсационно победил Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. До поражения именно Джойс был главным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри.
Напомним, Тайсон Фьюри последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, тогда он победил Дерека Чисору.
Ожидалось, что 29 апреля этого года Фьюри проведет бой против Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но переговоры сорвались.
Накануне Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение в ринг.