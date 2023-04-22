Фьюри может подраться с китайцем Чжаном, который сенсационно нокаутировал Джойса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готовится к возвращению в ринг.

По информации ESPN, "Цыганский король" планирует провести следующий свой бой в июле этого года. Поединок пройдет на стадионе на "Уэмбли" в Лондое. Команда боксера уже зарезервировала арену на 15 и 22 июля.

Соперником скандального британца станет станет мексиканский экс-чемпион мира Энди Руис или китайсикий боксер Чжилей Чжан.

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Энди Руис в июне 2019 года победил Энтони Джошуа и отобрал у британца чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO. В декабре 2019 года Джошуа в реванше нокаутировал Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

Свой последний бой Энди Руис провел в сентябре 2022 года против Луиса Ортиса. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей.

Чжилей Чжан в апреле 2023 года сенсационно победил Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. До поражения именно Джойс был главным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, тогда он победил Дерека Чисору.

Ожидалось, что 29 апреля этого года Фьюри проведет бой против Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но переговоры сорвались.

Накануне Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение в ринг.

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