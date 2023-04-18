Тайсон Фьюри опроверг свое участие в потенциальном вечере бокса на Ближнем Востоке.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на новость об организации грандиозного вечера бокса на Ближнем Востоке.

Скандальный британец опроверг свое участие в анонсированном шоу, назвав все это "полным бредом".

"Я могу подтвердить, что эти слухи - полный бред", - написал Тайсон Фьюри в своем Instagram.

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На заявление Тайсона Фьюри уже отреагировал Александр Красюк, который представляет интересы Александа Усика.

"Он снова наложил в штаны", - написал Красюк в Твиттере.

Добавим, что накануне промоутер Эдди Хирн заявил, что ведутся переговоры об организации грандиозного вечера бокса в декабре этого года, в рамках которого должны состояться бои Александр Усик - Тайсон Фьюри, а также Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер.

По информации авторитетного журналиста Майкла Бенсона, призовой фонд мероприятия может составить 400 миллионов долларов.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состоятся 29 апреля. Однако стороны не смогли договориться об условиях контракта на поединок.

Ранее сообщалось, что следующий свой бой Александр Усик проведет против обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа. Ожидается, что этот поединок состоится летом этого года.

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