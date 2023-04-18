Промоутер Джошуа Эдди Хирн анонсировал сумасшедшие новости.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что на Ближнем Востоке может состояться в конце этого года масштабное боксерское событие. В рамках одного вечера могут пройти два грандиозных поединка: Александр Усик против Тайсона Фьюри (бой за звание абсолютного чемпиона мира) и Джошуа против Деонтея Уайлдера (бой бывших чемпионов мира).

"Есть разговоры о том, что некоторые люди хотели бы провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в рамках одного вечера бокса. Это будет стоить много денег, но это будет эпично. Мы обсудим это. Сделка может обойтись в 400 млн долларов", – сказал Хирн для iFL TV.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Напомним, Александр Усик должен был 29 апреля сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, однако этот бой был сорван.

Видео дня

Ранее промоутер украинца Александр Красюк рассказал о причинах срыва переговоров по бою Усик - Фьюри.

После отмены боя с "Цыганским королем" команда Александра Усика переключилась на организацию боя с регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа. Недавно промоутер Дюбуа сообщил, что его клиент готов к бою против Усика.

Вас також можуть зацікавити новини: