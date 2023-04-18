Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что на Ближнем Востоке может состояться в конце этого года масштабное боксерское событие. В рамках одного вечера могут пройти два грандиозных поединка: Александр Усик против Тайсона Фьюри (бой за звание абсолютного чемпиона мира) и Джошуа против Деонтея Уайлдера (бой бывших чемпионов мира).
"Есть разговоры о том, что некоторые люди хотели бы провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усика и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в рамках одного вечера бокса. Это будет стоить много денег, но это будет эпично. Мы обсудим это. Сделка может обойтись в 400 млн долларов", – сказал Хирн для iFL TV.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
Напомним, Александр Усик должен был 29 апреля сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, однако этот бой был сорван.
Ранее промоутер украинца Александр Красюк рассказал о причинах срыва переговоров по бою Усик - Фьюри.
После отмены боя с "Цыганским королем" команда Александра Усика переключилась на организацию боя с регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа. Недавно промоутер Дюбуа сообщил, что его клиент готов к бою против Усика.