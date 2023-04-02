Это был первый нетитульный бой Джошуа с 2015 года.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа единогласным решением судей одержал победу над американским бойцом Франклином Джермейном.

Соперники встретились в Лондоне на О2 Арене, поединок продолжался все 12 раундов. 33-летний Джошуа не смог нокаутировать менее именитого боксера, но судьи отдали победу британцу - 118-111 и дважды по 117-112.

Это был первый нетитульный бой Джошуа с 2015 года. 29-летний Франклин потерпел второе подряд поражение, предыдущее тоже было решением судей в поединке с Диллианом Уайтом.

После победы над Франклином Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри:

"Я стараюсь удовлетворять своих фанатов. Кого хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да? Мяч на его стороне. Для меня было бы честью побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. У нас был диалог, так что продолжаем, и, надеюсь, мы сможем сделать это как можно быстрее. Мы же не становимся моложе", - заявил Джошуа сразу после боя.

По информации СМИ, Джошуа получит за победу над Франклином 12 миллионов долларов, а американец лишь заработает 1,2 миллиона.

Напомним, что в августе прошлого года Джошуа уступил Александру Усику и не смог себе вернуть титулы чемпиона мира.

Обзор боя Джошуа - Франклин

Вас также могут заинтересовать новости: