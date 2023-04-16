В 6-м раунде рефери остановил бой, потому что глаз Джо Джойса почти закрылся из-за числа пропущенных ударов.

Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (25-1-1, 20 KO) стал новым обладателем пояса временного чемпиона WBO.

В поединке, который был проведен в Лондоне, Чжан одержал победу над британцем Джо Джойсом (15-1, 14 нокаутов), который владел этим титулом. В 6-м раунде рефери приостановил бой, потому что глаз Джойса почти закрылся из-за числа пропущенных ударов. Врач посоветовал остановить бой, победу одержал Чжилей.

37-летний Джойс стал временным чемпионом WBO в сентябре 2022-го, когда одержал победу над Джозефом Паркером. Он был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет украинец Александр Усик (20-0, 13 КО), но теперь 39-летний Чжилей стал претендентом.

"Я разочарован своим выступлением. Левая рука продолжала бить меня, а я не мог ничего с этим сделать. Следовательно, уважение Чжану Чжилею. Это был хороший бой, но я думаю, что мог бы выступить лучше. Хотел бы извиниться перед всеми моими фанатами и сторонниками. Я вернусь, мой путь не закончился", - заявил после боя Джойс.

Чжилей сразу после победы объявил о намерении провести титульный поединок:

"Мои тренеры по боксу и физподготовке просто топовые. Я стал профессионалом в 30 лет, провел в боксе много лет, стремясь получить титул. Я обязательный претендент и стремлюсь завоевать титул. Мой следующий поединок будет в Лондоне, Нью-Йорке или Китае", - сказал Чжилей.

Видео обзор боя Джойс - Чжилей

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